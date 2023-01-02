Події

14:14 02.01.2023

Голові Центробанку РФ повідомлено про підозру у зв'язку з відкриттям відділень на окупованих територіях України

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Офіс українського генпрокурора повідомив про підозру голові Центрального банку РФ у посяганні на територіальну цілісність України у зв'язку з відкриттям відділень російського банку на тимчасово окупованих територіях України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру голові Центрального банку РФ за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, підозрювана з квітня 2014 року, а також у період масштабного вторгнення РФ в Україну організувала відкриття відділень Центробанку РФ на території АР Крим, м. Севастополь, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Вона надала згоду на діяльність державних російських банків. Це призвело до впровадження обігу рубля на території України для підтримки воєнної окупації", - наголошується в повідомленні.

Теги: #підозра #центробанк_рф

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