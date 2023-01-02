Події

12:25 02.01.2023

У перші дні року в Україні зберігається тепла погода

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У перші дні року в Україні зберігається тепла погода

В Україні в найближчі два дні очікується тепла погода переважно без опадів, повідомляє Український гідрометцентр у понеділок.

Уночі та вранці 3 січня у східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, удень 7-12°.

У Києві опадів також не очікується. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

У середу, 4 січня, в Україні також без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві також без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, удень 4-6° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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