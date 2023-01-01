14 одиниць техніки та 90 комунальників задіяні у ремонтних роботах в одному з пошкоджених будинків у Солом'янському районі Києва

Тривають першочергові ремонтні роботи в одному з пошкоджених обстрілами 31 грудня будинків у Солом'янському районі Києва, повідомив мер Віталій Кличко.

"Наразі задіяно 14 одиниць техніки і близько 90 комунальників міста", - написав він у телеграм-каналі.

"Для отримання інформації та допомоги просимо мешканців постраждалого будинку звертатися за телефонами – 0675211939 та 0442909050", - вказав Кличко.