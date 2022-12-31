ДТЕК скасував екстрені відключення у Києві та області

Енергохолдинг ДТЕК оголосив про відміну екстрених відключень електроенергії в Києві та області, запроваджених як превентивний захід під час ракетної атаки РФ у суботу.

"Енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік Київ та область були зі світлом, якщо не буде нових атак", - йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ДТЕК вранці суботи анонсував відсутність відключень мешканців Києва та Київської і Дніпропетровської областей на вихідні, зазначивши, що для цього буде обмежена промисловість, але під час атаки російських агресорів змушений був застосувати екстрені відключення.