У Миколаєві зруйновані два будинки і пошкоджені 12 - мер

Унаслідок ракетної атаки на Миколаїв зруйновані два будинки і пошкоджені ще 12, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у телеграм-каналі.

У трьох навчальних закладах пошкодило дах, сталася пожежа в гаражному кооперативі - її вже ліквідували. Ще одна ракета впала біля проїжджої частини.

"Дорога засипана уламками, але воронки на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять", - зазначив міський голова.