Події

17:22 31.12.2022

У Миколаєві зруйновані два будинки і пошкоджені 12 - мер

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Унаслідок ракетної атаки на Миколаїв зруйновані два будинки і пошкоджені ще 12, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у телеграм-каналі.

У трьох навчальних закладах пошкодило дах, сталася пожежа в гаражному кооперативі - її вже ліквідували. Ще одна ракета впала біля проїжджої частини.

"Дорога засипана уламками, але воронки на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять", - зазначив міський голова.

Теги: #миколаїв

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