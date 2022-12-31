У 2023 році кожен російський злочинець отримає свій вирок - Подоляк про ракетний обстріл

2023 року кожен російський злочинець отримає свій вирок, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи передноворічний ракетний обстріл Росії української території.

"Ніщо не характеризує огидну сутність сучасної Росії краще, ніж сьогоднішній цинічний удар по Україні в Новий рік. Зруйновано будинки, готелі, є загиблі. Й усе це – під святкові салюти та нагородження товстопузих генералів. Та свято зла не буде довгим. У 2023 році кожний злочинець отримає свій вирок", - написав Подоляк у твіттері.