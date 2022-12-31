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12:21 31.12.2022

Помер Папа Римський на спокої Бенедикт XVI - пресслужба Ватикану

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Помер Папа Римський на спокої Бенедикт XVI - пресслужба Ватикану

Папа Римський - емерит Бенедикт XVI, який займав Святий престол в 2005-2013 рр., помер на 96-му році життя в суботу вранці у своїй резиденції у Ватиканському монастирі Mater Ecclesiae.

"Почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані. Додаткова інформація буде надана якомога швидше. Станом на ранок понеділка, 2 січня 2023 року, тіло почесного Папи буде перебувати в базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися", - повідомила пресслужба Святого Престолу в суботу.

Вже кілька днів, як стан здоров'я Бенедикта XVI погіршився через похилий вік, про що пресслужба повідомила у своїх оновленнях про розвиток ситуації. Папа Римський Франциск публічно поділився новиною про погіршення здоров'я свого попередника наприкінці останньої загальної аудієнції 28 грудня і закликав молитися за нього.

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцінгер, народився в 1927 році в Баварії (Німеччина). Він був обраний 265-м Папою Римським 19 квітня 2005 року, ставши наступником Івана Павла II. У лютому 2013 року він заявив про намір зректися престолу через проблеми зі здоров'ям і брак сил, щоб ефективно керувати католицькою церквою, ставши таким чином першим Папою, який зрікся престолу з 1415 року.

Бенедикт XVI залишив престол 28 лютого 2013 року. 13 березня кардинали-виборці на конклаві у Ватикані обрали його наступника Франциска, в миру Хорхе Маріо Бергольо.

 

Теги: #бенедикт_xvi #папа_римський

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