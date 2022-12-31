Події

00:11 31.12.2022

В Одесі на новорічні свята можуть забезпечити побутових споживачів електроенергією

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В Одесі на новорічні свята можуть забезпечити побутових споживачів електроенергією

На Новий рік в Одесі може бути світло, якщо в місті вдасться запровадити низку обмежень, заявив голова Одеської ОВ Максим Марченко.

"Звільнені енергетичні потужності будуть спрямовані на забезпечення побутових споживачів електроенергією для того, щоб у мешканців нашої області була можливість провести святкові дні, а саме 31 грудня та 1 січня, без відключення електроенергії, на скільки буде вирішувати ситуація з безпекою", - сказав Марченко. відеозвернення в Telegram.

За його словами, енергетики залучили всі можливі засоби для ліквідації ракетного удару окупантів у четвер, проте для забезпечення світла одеситам на Новий рік цього замало.

Глава ОВА зазначив, що наразі військова адміністрація проводить роботу з найбільш енергоємними промисловими підприємствами області з обмеження їхньої роботи у святкові дні.

Теги: #україна #одеса #електроенергія

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