Події

21:58 30.12.2022

Звільнено селище Новоселівське Луганської області

1 хв читати
Звільнено селище Новоселівське Луганської області

Селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області звільнено від російської окупації внаслідок успішного штурму, повідомляється у телеграм-каналі Луганської обласної військової адміністрації у п'ятницю ввечері.

"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБр, здійснено вогневий наліт на окуповане на той час селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон. Наразі селище контролюється українською армією", - йдеться у повідомленні.

Населення селища за всеукраїнським переписом населення 2001 року становило 736 осіб.

 

 

 

Теги: #луганська #деокупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 28.12.2022
Військове керівництво РФ на Луганщині збільшило кількість патрулів для затримання дезертирів

Військове керівництво РФ на Луганщині збільшило кількість патрулів для затримання дезертирів

08:22 28.12.2022
У Луганській області РФ розпочала примусову паспортизацію дітей

У Луганській області РФ розпочала примусову паспортизацію дітей

08:51 20.12.2022
Частину лікарень Луганщини перепрофільовано у військові шпиталі, цивільне населення не обслуговують

Частину лікарень Луганщини перепрофільовано у військові шпиталі, цивільне населення не обслуговують

08:31 06.12.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3469 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3469 воєнних злочинів

19:21 03.12.2022
На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн

На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн

19:57 22.11.2022
Газо- та електропостачання відновлено у 1,3 тис. деокупованих населених пунктах

Газо- та електропостачання відновлено у 1,3 тис. деокупованих населених пунктах

08:44 21.11.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3107 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3107 воєнних злочинів

11:12 20.11.2022
Із початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 092 військових злочини - поліція

Із початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 092 військових злочини - поліція

13:25 16.11.2022
У звільнених районах Миколаївщини знайдено понад сотню ворожих мін, захованих у школах – СБУ

У звільнених районах Миколаївщини знайдено понад сотню ворожих мін, захованих у школах – СБУ

08:52 14.11.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 863 воєнні злочини

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 863 воєнні злочини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний у новорічному зверненні до українців: Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога

У рамках проєкту "Армія дронів" закуплено 1577 безпілотників, 928 із них уже передано захисникам України

Зеленський: У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електроенергії

У новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою

Резервна ЛЕП 330 кВ на ЗАЕС пошкоджена, три інші АЕС відновлюють потужність після обстрілу напередодні - МАГАТЕ

ОСТАННЄ

Залужний у новорічному зверненні до українців: Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога

У рамках проєкту "Армія дронів" закуплено 1577 безпілотників, 928 із них уже передано захисникам України

АМКУ оштрафував "Хладопром" на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію про склад "пломбіру"

Кабмін продовжив відстрочку від призову для заброньованих військовозобов'язаних ще на місяць

Зеленський: У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електроенергії

Україна розірвала угоду з КНДР щодо створення міжурядової комісії через підтримку нею збройної агресії Росії

Генерал Годжес: Не надавши Україні засобів для дальніх ударів, ми надали Росії сховище, з якого вона вбиває українців

У новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою

Кабмін передбачив верифікацію даних про фізособи на підставі даних держреєстрів

Резервна ЛЕП 330 кВ на ЗАЕС пошкоджена, три інші АЕС відновлюють потужність після обстрілу напередодні - МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА