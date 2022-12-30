Звільнено селище Новоселівське Луганської області

Селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області звільнено від російської окупації внаслідок успішного штурму, повідомляється у телеграм-каналі Луганської обласної військової адміністрації у п'ятницю ввечері.

"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБр, здійснено вогневий наліт на окуповане на той час селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон. Наразі селище контролюється українською армією", - йдеться у повідомленні.

Населення селища за всеукраїнським переписом населення 2001 року становило 736 осіб.