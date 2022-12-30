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19:49 30.12.2022

Кабмін затвердив порядок страхових виплат від нещасного випадку на виробництві

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Кабмін затвердив порядок страхових виплат від нещасного випадку на виробництві

Кабінет міністрів України затвердив порядок здійснення страхових виплат із загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі в п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Документом передбачено, що відповідні страхові виплати проводяться щомісяця: потерпілому - з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання; особам, які мають право на страхові виплати у зв'язку зі смертю годувальника – з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.

Страхові виплати виплачуватимуть через поточні рахунки в банках або уповноваженими організаціями, які здійснюють виплату та доставку пенсій і допомоги.

Крім того, затверджено новий Порядок проведення витрат на поховання під час смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

 

 

 

Теги: #страхування #виплати

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