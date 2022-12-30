Кабмін затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти в Україні на основі стандартів НАТО

Кабінет міністрів затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти в Україні на основі стандартів НАТО.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, затверджено Концепцію трансформації системи військової освіти в Україні, спрямовану на побудову сучасної моделі професійної військової освіти та враховує нові вимоги до її якості на основі стандартів НАТО.

Також визнано такими, що втратили чинність, Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти, та Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти.