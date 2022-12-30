Події

16:02 30.12.2022

Перенесення вихідних на будні дні у новорічні та різдвяні свята у 2023 році не буде

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Перенесення вихідних на будні дні у новорічні та різдвяні свята у 2023 році не буде

Перенесення вихідних на будні дні у новорічні та різдвяні свята у 2023 році не буде у зв'язку з воєнним станом в Україні.

Зокрема, українським законодавством визначено, що у разі коли святковий чи неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день зазвичай переноситься на наступний після святкового чи неробочого.

Однак статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів.

Отже, понеділки 2 та 9 січня будуть звичайними робочими днями, незважаючи на те, що Новий рік (1 січня) та Різдво (7 січня) у 2023 році припадають на неділю та суботу відповідно.

Теги: #різдво #новий_рік

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