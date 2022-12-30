У Київській області відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

На території Вишгородського району Київської області в п'ятницю, 30 грудня, відбуваються навчання для саперів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Піротехніки будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Жителів району просять зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.