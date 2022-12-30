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10:32 30.12.2022

Розшукувана колаборантка з Херсона сама здалася правоохоронцям – СБУ

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Розшукувана колаборантка з Херсона сама здалася правоохоронцям – СБУ

Чиновниця-колаборантка з Херсона, яку Служба безпеки України оголосила в розшук, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців.

"Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили в розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців", - йдеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю.

За інформацією СБУ, після захоплення міста жінка підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації РФ, її призначили керівником "відділу кадрів" у створеній агресором "виправній колонії".

"На цій посаді вона агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднуватися до лав каральної установи рашистів. За це обіцяла "крісла" в окупаційному органі та лояльність російських загарбників", - уточнюється в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили в розшук.

"Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з'явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголошують у спецслужбі.

Теги: #сбу #херсон #колаборант

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