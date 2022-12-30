Події

08:49 30.12.2022

У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

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У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

У ніч проти п'ятниці сили ППО повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також інших підрозділів знищили 16 БПЛА типу "Shahed", повідомляє Повітряне Командування ЗСУ.

"Загалом випущено 16 "шахідів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра. Усі 16 дронів-камікадзе знищені силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових сил оборони України", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #знищення #бпла #shahed

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