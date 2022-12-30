У результаті нічної атаки БПЛА було частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі столиці

Унаслідок атаки БПЛА типу "Shahed" вночі, у столиці було частково зруйновано адміністративну будівлю у Голосіївському районі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Один із баражуючих боєприпасів "Shahed" влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівлю було частково зруйновано, а в житловому будинку поряд пошкодження вікон", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі немає. Дані уточнюються.

Загалом у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 дронів.

"Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей", - зазначають у КМВА.