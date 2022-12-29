Підрозділи ППО знищили над Одеською областю 21 ракету в четвер, уламки однієї з них пошкодили житловий будинок

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в четвер збили 21 російську ракету над Одеською областю.

Як повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, уламки однієї з них пошкодили житловий будинок у регіоні, постраждалих немає.

"На жаль, унаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, через що в більшості громад Одеського району та Одеси немає світла", - сказав Марченко у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Він зазначив, що одеські енергетики та адміністрація роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіоні.