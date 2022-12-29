Події

16:11 29.12.2022

Боррель після ракетних ударів РФ по Україні: Російські воєнні злочини не залишаться безкарними

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Боррель після ракетних ударів РФ по Україні: Російські воєнні злочини не залишаться безкарними

Російські воєнні злочини не залишаться безкарними, підтримка України з боку ЄС не ослабне, заявив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Черговий безглуздий масований ракетний удар РФ по Україні, що спричинив невибіркові руйнування інфраструктури та медзакладів. Під час удару загинуло цивільне населення, яке було цілеспрямовано обране мішенню. Російські воєнні злочини не залишаться безкарними. Наша підтримка України не ослабне", - написав він у твіттері у четвер.

 

Теги: #боррелль #воєнні_злочини

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