Понад половина українців виступає за повну заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні - КМІС

Переважна більшість (78%) українців вважає, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися у діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), йдеться у результатах опитування, проведеного 4-27 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, 54% опитаних вважають, що УПЦ (МП) має бути повністю заборонена в Україні, ще 24% виступають за підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду. Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не слід втручатися у справи УПЦ (МП), а варто розслідувати лише деякі можливі випадки правопорушень. 9% вагалися з відповіддю.

У регіональному розрізі найбільше виступають за повну заборону УПЦ (МП) жителі центру України (62%), найменше – на сході (41%). Невтручання у діяльність цієї церкви підтримують найбільше на півдні країни (16%), найменше – на заході та в центрі (11%).

Російськомовні українці частіше (20%) виступають за невтручання у діяльність УПЦ (МП), ніж україномовні та двомовні (11%), водночас за повну заборону цієї церкви в Україні виступають 44% російськомовних, 52% двомовних та 60% україномовних.

"Кроки, зроблені УПЦ (МП) цього року, не переконали більшість українців, що це справді українська церква, а скоріше зберігається імідж "п'ятої колони Кремля" і результати останніх обшуків правоохоронців та останні заяви від представників церкви мало допомагають їм… Можливо, якби керівництво УПЦ (МП) більш відверто і різко засудило РПЦ та владу Росії (і регулярно це повторювало), якби вдалося до більш переконливих рухів щодо розриву будь-яких зв’язків із агресором, якби покарало своїх представників-колаборантів, а також якби більш активно працювало на оборону країни, то ставлення громадськості було би м’якшим. Наразі ж при нинішній політиці УПЦ (МП) не варто шукати співчуття у українців, які щодня демонструють стійкість і мужність у відсічі московському агресору", - зазначив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

Опитування було проведено методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 010 респондентів із усіх підконтрольних регіонів України. За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників близьких до 50% та 1,1% – для показників близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, яке, втім, суттєво на якість результатів не впливає, зазначили в КМІС.

Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=1165&page=1