Уранці в четвер по Україні було випущено 69 ракет, 54 збито - Залужний

Противник під час ранкової масованої ракетної атаки здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України. Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", - написав він у фейсбуці.

За попередніми даними, як повідомив Залужний, загалом було застосовано під час атаки 69 ракет. Силами та засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.