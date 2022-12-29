Ferrexpo заперечує зв'язок затримання Жеваго у Франції з компанією

Гірничорудній компанії Ferrexpo plc з основними активами в Україні відомо про затримання у Франції її невиконавчого директора та мажоритарія Костянтина Жеваго, проте компанія розуміє, що причиною цього є провадження, не пов'язані з Ferrexpo.

"Рада директорів Ferrexpo намагається прояснити ситуацію та інформуватиме ринок у міру необхідності", - зазначено в біржовому повідомленні компанії.

Як повідомлялося, про затримання Жеваго у французькому Куршевелі з метою подальшої екстрадиції до України стало відомо вдень 28 грудня.

"На сьогодні на запит слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР) вдалося в Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом декількох кримінальних проваджень у ДБР. Наразі готуються документи на екстрадицію", - розповіла раніше в середу в ефірі українського телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

Згідно з інформацією на сайті біржі, відразу після появи цієї новини акції блискавично подешевшали на 4,4 пенса – до 168,5 пенса, а наразі вони торгуються за курсом 163,3 пенса, що приблизно на 5,5% нижче, ніж до новини про затримання.

За останні 52 тижні курс акцій Ferrexpo опускався й нижче – до 96 пенсів на тлі новин про зупинення виробництва через проблеми з енергопостачанням, спричинені російськими обстрілами енергоінфраструктури, а також з урахуванням загальної світової ситуації на ринку залізної руди.

На новині про обшуки на підприємствах компанії у Полтавській області за обвинуваченням у заниженні рентної плати за використання надр на 10 млрд грн котирування відреагували слабо, залишаючись на рівні близько 142-143 пенсів.

Однак загалом за рік Ferrexpo подешевшало на 45%, зокрема з початку війни – на 33,5%.