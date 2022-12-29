КМВА: Над столицею збили всі випущені вранці у четвер ворожі ракети – 16 із 16

У небі Києва сили ППО знищили усі 16 випущених по столиці ракет, повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі у четвер.

"В повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет. Усі 16 знищені", - йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив: "Уламками збитих ракет пошкоджено три приватні будинки та один автомобіль в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському. Відомо про трьох постраждалих. Їх ушпиталили".