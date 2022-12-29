Події

07:34 29.12.2022

Окупанти тричі за ніч обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

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Окупанти тричі за ніч обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

У ніч проти четверга, 29 грудня, російські окупанти тричі обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Напружена ніч затяжних тривог... Росіяни атакували область дронами-камікадзе та важкою артилерією", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у четвер уранці.

Він зазначив, що українські військові збили всі п'ять боєприпасів, що баражують.

"Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем із важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли до Нікополя та Марганецької громади. Розбито багатоповерхівку, кілька приватних будинків і кілька ліній електропередачі", – написав Резніченко.

З його слів, обійшлося без постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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