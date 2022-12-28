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16:58 28.12.2022

Енергосистема України має стати децентралізованою – Зеленський у посланні до Ради

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Енергосистема України має стати децентралізованою – Зеленський у посланні до Ради

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати лідером у побудові сучасної зеленої енергетики, що дасть змогу створити децентралізовану енергосистему.

"Зараз, коли ворог поставив собі за мету знищити нашу енергетику, ми ставимо собі за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики для протидії будь-яким загрозам – військовим, політичним, економічним чи навіть кліматичним. Ми маємо стати – і станемо – лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати ракетними ударами", - сказав він, виступаючи у середу у Верховній Раді з посланням "Про основи внутрішньої та зовнішньої політики".

За його словами, "сьогодні це небезпечно, коли міста залежать від кількох великих тепло- чи електростанцій. Сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергії. Лише зелена енергетика може це забезпечити".

"Маючи лідерські позиції в такій енергетиці й розвиваючи нашу атомну генерацію, а також водневу енергетику, ми будемо здатні забезпечити потреби України, а у мирний час – і Європу. Це буде історичне посилення ролі України в Європі. Ми можемо, а отже, повинні стати одним з гарантів європейської енергобезпеки", - заявив він.

Теги: #енергосистема #децентралізація

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