Генпрокурор про Жеваго: Це затримання вкотре доводить, що перед законом усі рівні

Генеральний прокурор України Андрій Костін, коментуючи затримання українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго у Франції, заявив, що цей випадок є підтвердженням того, що перед законом усі рівні.

"Це затримання вкотре доводить, що перед законом всі рівні і кожен, до кого є запитання в української правоохоронної системи рано чи пізно відповідатиме на них перед вітчизняним законом", - наводить слова Костіна пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Він також заявив, що затримання Жеваго також є яскравим свідченням того, що Офіс генерального прокурора підтримує постійні зв'язки з іноземними колегами та регулярно співпрацює з ними, щоб усі особи, які можуть бути причетні до злочинів проти України чи українців, постали перед справедливим судом.

Раніше повідомлялося, що на запит української сторони на гірськолижному курорті Куршевель затримано українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.