Дефіцит в енергосистемі збільшився через зупинення блоків генерації внаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України - "Укренерго"

Дефіцит електроенергії в системі станом на 28 грудня збільшився, що пов'язано із зупиненням деяких блоків електростанцій унаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України, повідомила НЕК "Укренерго".

Компанія у своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі в середу зазначила, що завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічний час не застосовують обмеження споживання, проте наявної потужності недостатньо для покриття всіх потреб споживачів.

У зв'язку з цим до всіх областей продовжують доводити ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень, уточнили в НЕК.