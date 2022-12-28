Події

11:40 28.12.2022

Дефіцит в енергосистемі збільшився через зупинення блоків генерації внаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України - "Укренерго"

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Дефіцит в енергосистемі збільшився через зупинення блоків генерації внаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України - "Укренерго"

Дефіцит електроенергії в системі станом на 28 грудня збільшився, що пов'язано із зупиненням деяких блоків електростанцій унаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України, повідомила НЕК "Укренерго".

Компанія у своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі в середу зазначила, що завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічний час не застосовують обмеження споживання, проте наявної потужності недостатньо для покриття всіх потреб споживачів.

У зв'язку з цим до всіх областей продовжують доводити ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень, уточнили в НЕК.

Теги: #дефіцит #енергосистема

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