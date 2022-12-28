ВСУ відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктах, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби у ЗС РФ

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби у Збройних силах РФ, повідомляє Генеральний штаб.

"У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію вступу на військову службу за контрактом до збройних сил російської федерації", - йдеться в ранковому зведенні в середу.

У Генштабі зазначили також, що українські військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Майданчик та Краснопопівка Луганської області та Спірне, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Перемога та Перемога.

Разом з тим, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

В інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

На Сіверському та Слобожанському напрямах обстрілу зазнали райони н.п. Мефедівка, Товстодубове та Волківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огурцове та Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони н.п. Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка та Коломийчиха – Луганської.

На Лиманському напрямі вогневого впливу зазнали Майданчик та Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони н.п. Спирне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Годинник Яр, Досвідчене, Ступочки, Клещіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв районами Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневої поразки отримали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

У Запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано у районах н.п. Темування, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське та Плавні Запоріжжя.

У Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка – Херсонський та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

"26 грудня, внаслідок нашої вогневої поразки позицій противника в районі Чаплінки Херсонської області, втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими", - підтвердили у Генштабі.