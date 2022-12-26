Індія може бути активнішою у зусиллях по завершенню агресії РФ - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Індія може бути активнішою у зусиллях по завершенню агресії РФ і розраховує на те, що наступного року Україна та Індія зможуть разом зробити більше для глобальної стабільності.

"Сьогодні говорив з Премʼєр-міністром Індії (Нарендра Моді - ІФ-У). У наступному році саме Індія головуватиме у «Великій двадцятці». Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для всіх у світі, хто цінує мир", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

При цьому він наголосив, що Індія може бути активнішою у зусиллях по завершенню російської агресії і що розраховує на посилення українсько-індійського співробітництва для глобальної стабільності у світі.

"Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності", - додав президент.