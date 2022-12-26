Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць, який у жовтні 2022 року приєднався до Сил оборони України, загинув під час боїв із російськими окупантами на бахмутському напрямку, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У боротьбі з російським ворогом за Незалежну Україну відав своє життя херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць. Талановитий медійник закінчив факультет культури та мистецтв Херсонського державного університету, працював на місцевих телеканалах. Антон вирізнявся завжди позитивним настроєм та особливою любов’ю до української культури", - написав Янушевич у телеграмі у понеділок.

Він уточнив, що у жовтні 2022 року загиблий став на захист рідної землі від російських загарбників.

"Наш захисник загинув під час запеклих боїв з російськими окупантами на бахмутському напрямку. Йому було 34 роки. Без люблячого чоловіка та батька залишилася дружина та двоє маленьких синів", - підсумував голова ОВА.