Президент України Володимир Зеленський закликав у останні дні року "дослухатися до повітряних тривог".

"Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Іще раз пошукайте й запам’ятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності", - сказав він у відеозверненні у неділю.

"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде!", - сказав він.

Він також ще раз привітав тих, хто святкує Різдво за григоріанським календарем. "І я ще раз вітаю всіх, хто святкує саме зараз, цими днями. І хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто й цими днями, і в будь-який інший час робить усе, аби ми з вами могли жити. Жити своїм життям й у своїй країні", - сказав Зеленський.