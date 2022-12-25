Росія незабаром поставить Ірану просунуті багатоцільові винищувачі Су-35, повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на західні розвідки, які стежать за військовою співпрацею Москви й Тегерана, в неділю.

За їхніми даними, йдеться про 24 винищувачі, спочатку призначені для Єгипту. Американці вмовили Каїр відмовитися від угоди, і росіяни шукали покупців для літаків. Після того, як Іран став постачальником дронів для російської армії, питання було вирішено. За даними західних розвідок, підготовка іранських льотчиків на нових машинах триває повним ходом.

Ізраїльські джерела вважають, що Росію не зупинить попередження Ізраїлю про те, що посилення військової співпраці з Іраном підштовхне Єрусалим до постачання озброєнь Україні, від чого Ізраїль утримувався, незважаючи на тиск США та всередині країни.

Минулого четверга глава Моссада Давид Барнеа попередив про намір Ірану розширити постачання озброєнь Росії. Місяцем раніше ЦРУ повідомило, що Росія допомагатиме Ірану будувати сучасну армію, що створить великі проблеми США та їхнім союзникам у регіоні.

Джерело: https://news.israelinfo.co.il/amp/107863

Москва збирається поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 - ЗМІ

Київ. 25 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Росія незабаром поставить Ірану просунуті багатоцільові винищувачі Су-35, повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на західні розвідки, які стежать за військовою співпрацею Москви й Тегерана, в неділю.

За їхніми даними, йдеться про 24 винищувачі, спочатку призначені для Єгипту. Американці вмовили Каїр відмовитися від угоди, і росіяни шукали покупців для літаків. Після того, як Іран став постачальником дронів для російської армії, питання було вирішено. За даними західних розвідок, підготовка іранських льотчиків на нових машинах триває повним ходом.

Ізраїльські джерела вважають, що Росію не зупинить попередження Ізраїлю про те, що посилення військової співпраці з Іраном підштовхне Єрусалим до постачання озброєнь Україні, від чого Ізраїль утримувався, незважаючи на тиск США та всередині країни.

Минулого четверга глава Моссада Давид Барнеа попередив про намір Ірану розширити постачання озброєнь Росії. Місяцем раніше ЦРУ повідомило, що Росія допомагатиме Ірану будувати сучасну армію, що створить великі проблеми США та їхнім союзникам у регіоні.