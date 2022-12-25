Мінреінтеграції пропонує дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пропонує дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу.

Як повідомляє Мінреінтеграції в телеграм-каналі в неділю, на засіданні координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ і третіх країн обговорювалося питання, як передати українцям, які виїхали з ТОТ на територію третіх країн, оновлені документи, що посвідчують їхню особу і громадянство України?

Один зі шляхів вирішення проблеми - передання відповідних документів поштовим зв'язком. Однак правила надання послуг в Україні не дозволяють це робити. Особисті документи поштою не відправляються. Виняток - закордонного паспорти.

Мінреінтеграції пропонує внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку", доповнивши перелік документів, які можуть передаватися за допомогою пошти.

Це дасть дозвіл поштовим службам пересилати документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. І, зокрема, посвідчення на повернення в Україну.

Джерело: https://t.me/minre_ua/2293