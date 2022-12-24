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15:20 24.12.2022

Під час реформи містобудування важливо зберегти повноваження місцевих громад - посли країн G7

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Під час реформи містобудування важливо зберегти повноваження місцевих громад - посли країн G7

Посли країн "Великої сімки" відзначають важливість збереження повноважень громад під час реалізації реформи містобудування.

"Послам G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. Під час виконання реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад", - йдеться в повідомленні, опублікованому в твіттер-акаунті "Посли G7 за реформу в Україні" в суботу.

Повідомлення проілюстроване фотографією зустрічі послів з віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим та віцепрем'єр–міністром - міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

У свою чергу Кубраков написав у Твіттер, що на зустрічі обговорювалася реформа міського планування, яка змінює підхід до будівництва і впроваджує цифровізацію.

"Наступним кроком є розробка підзаконних актів для реалізації реформи і створення цільової групи, яка контролюватиме цей процес", - написав він.

Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 5655 про реформування сфери містобудування. За нього проголосували 228 депутатів. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів і очікує розгляду президентом.

Раніше 1 грудня 2022 року законопроєкт було знято з розгляду парламентом. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.

Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, який також брав участь у зустрічі з послами країн G7, уточнив, що уряди країн "Великої сімки" так чи інакше підтримали ухвалення законопроєкту №5655 і моніторитимуть його впровадження. Він нагадав, що в робочу групу з моніторингу реформи запрошені представники всіх спільнот, зокрема тих, які наразі виступають з критикою законопроєкту.

Теги: #g7 #містобудування

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