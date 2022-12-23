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14:36 23.12.2022

СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українок

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СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українок

Служба безпеки України зібрала докази провини та оголосила у міжнародний розшук громадянку РФ, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українських жінок, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази щодо дружини російського загарбника, яка спонукала його до насильства над мирними жителями України. Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні української спецслужби у п'ятницю.

За інформацією СБУ, після початку повномасштабного вторгнення громадянка РФ закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області.

"Саме з такою "пропозицією" фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання РФ на території південного регіону", - уточнюється в повідомленні.

Внаслідок слідчо-оперативних дій Служба безпеки перехопила телефонну розмову та задокументувала факт злочину.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантку оголошено в державний та міжнародний розшук.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.

Тривають комплексні заходи щодо притягнення винної до відповідальності за злочини проти України.

Теги: #сбу #розшук #росіянка

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