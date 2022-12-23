Події

08:24 23.12.2022

Близько 550 одиниць о/с та 6 артсистем втратила РФ в Україні за добу

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Близько 550 одиниць о/с та 6 артсистем втратила РФ в Україні за добу

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні близько 550 військовослужбовців, загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого ліквідовано ворожого складу військ близько 100 950 осіб, 2 танки, 6 арттехніки, 5 бронемашин та 7 одиниць автотехніки, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно склали особового складу - близько 100 950 (+550) осіб, танків - 3005 (+2) од., бойових броньованих машин - 5986 (+5) од., артилерійських систем – 1984 (+6) од, РСЗВ – 414 (+1) од., засоби ППО ‒ 212 (+0) од., літаків - 283 (+0) од., гелікоптерів – 267 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 ( +5), крилаті ракети - 653 (+0), кораблі / катери - 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4622 (+7) од, спеціальна техніка - 178 (+0)", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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