За добу окупанти завдали 54 ударів по 3 громадам Сумської області

Минулої доби російські окупанти завдали 54 ударів по трьох прикордонних громадах Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"54 удари завдав ворог по прикордонню протягом дня. Під обстрілами були Білопільська, Хотинська та Зноб-Новгородська громади", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли чотири рази з мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджено приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин.

По Хотинській громаді з території Росії ворог ударив з артилерії, 12 прильотів.

Територію Зноб-Новгородської громади обстріляли з мінометів. 5 прильотів припало по прикордонному селу.

"Люди у всіх випадках не постраждали", – наголосив Живицький.