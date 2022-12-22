Україна доправила 25 тис. тонн зерна до Лівії

Порти "Великої Одеси" у четвер у рамках "Зернової ініціативи" відправили 221 тис. тонн агропродукції, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні з портів "Великої Одеси" вийшов караван із п'яти суден, які доставлять 221 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, зокрема балкер Sea Bridle з 25 тис. тонн агропродукції для Лівії", - зазначило міністерство.

За його даними, від початку роботи зернового коридору порти доправили 12 суден із 305 тис. тонн українського зерна до цієї африканської країни.

У відомстві зазначили, що в портах, задіяних в "зерновій ініціативі", під обробкою перебувають 29 суден. На них завантажують понад 1 млн. тонн української агропродукції.

"Зерновим коридором" також рухаються два судна під завантаження 89 тис. тонн агропродукції.

Водночас у Босфорі своєї черги на інспекцію СКЦ чекають 92 судна. Минулої доби сім суден отримали погодження для подальшого руху після інспекції.

За інформацією Міністерства інфраструктури, для безперервного руху зерновим коридором має проходити щонайменше 12 інспекцій на добу.

Загалом із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.