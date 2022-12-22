Події

19:19 22.12.2022

Зеленський подякував усім, хто приєднується до акції "LightUpUkraine": Така підтримка – надзвичайно важлива для нас

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Зеленський подякував усім, хто приєднується до акції "LightUpUkraine": Така підтримка – надзвичайно важлива для нас

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто приєднується до акції "LightUpUkraine", покликаної підтримати збирання коштів у всьому світі на закупівлю генераторів для українських лікарень, зазначивши, що така підтримка є для України надзвичайно важливою.

"У найдовшу ніч 2022 року понад 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з нашою державою та закликали своїх відвідувачів приєднатися до збору на генератори для українських лікарень. Така підтримка – надзвичайно важлива для нас. Дякуємо всім, хто приєднується до акції #LightUpUkraine !", - написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, коли люди проводять без світла по чотири, десять, двадцять годин або навіть днів, вони починають звикати до темряви, і "це найгірше, що може статися".

"Це означає, що світло – не єдине, що хочуть забрати. Це зазіхання на кожну частину життя. Саме так ми живемо в Україні зараз – захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити", - зазначив він і подякував усім справжнім друзям України.

 

 

 

Теги: #світло #акція #підтримка

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