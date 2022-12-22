Окупанти завдали п'яти ракетних та п'яти авіаударів по Україні за добу, обстріляно Марганець та Часів Яр – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали п'яти ракетних та п'яти авіаційних ударів по території України, а також здійснили майже 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганця Дніпропетровської області.

Як повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, вдень ворог обстріляв м. Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському та авдіївському напрямках і не залишає спроб покращити тактичне становище на куп'янському та лиманському напрямках.

На слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченкове, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області. У куп'янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині. На лиманському напрямку обстріляно села Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області. На авдіївському напрямку обстріляно райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На новопавлівському напрямку противник обстріляв райони Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує мінометний та артилерійський обстріл цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро, постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них – Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області; Марганець на Дніпропетровщині та Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області. Вночі противник також завдав ракетного удару по місту Очаків Миколаївської області.

"Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України", - йдеться у звіті.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0E8A1g9fdWJSij3CX17sURy1d4FPbHr53G8yqmyUrWxY9bVabyW5FUjD6No3Nz1bel