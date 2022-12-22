Події

18:46 22.12.2022

Окупанти завдали п'яти ракетних та п'яти авіаударів по Україні за добу, обстріляно Марганець та Часів Яр – Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Окупанти завдали п'яти ракетних та п'яти авіаударів по Україні за добу, обстріляно Марганець та Часів Яр – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали п'яти ракетних та п'яти авіаційних ударів по території України, а також здійснили майже 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганця Дніпропетровської області.

Як повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, вдень ворог обстріляв м. Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському та авдіївському напрямках і не залишає спроб покращити тактичне становище на куп'янському та лиманському напрямках.

На слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченкове, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області. У куп'янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині. На лиманському напрямку обстріляно села Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області. На авдіївському напрямку обстріляно райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На новопавлівському напрямку противник обстріляв райони Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує мінометний та артилерійський обстріл цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро, постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них – Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області; Марганець на Дніпропетровщині та Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області. Вночі противник також завдав ракетного удару по місту Очаків Миколаївської області.

"Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України", - йдеться у звіті.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0E8A1g9fdWJSij3CX17sURy1d4FPbHr53G8yqmyUrWxY9bVabyW5FUjD6No3Nz1bel

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 22.12.2022
Сили оборони завдали ударів по трьох місцях скупчення окупантів та двох складах боєприпасів за добу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по трьох місцях скупчення окупантів та двох складах боєприпасів за добу – Генштаб ЗСУ

09:05 22.12.2022
Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

07:14 22.12.2022
Влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд

Влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд

07:10 22.12.2022
ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

19:00 21.12.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України, в Гуляйполі завдано авіаудару по лікарні

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України, в Гуляйполі завдано авіаудару по лікарні

10:12 21.12.2022
РФ передала Білорусі системи ППО С-400 - ISW

РФ передала Білорусі системи ППО С-400 - ISW

09:58 21.12.2022
Візит Зеленського до Бахмуту перешкодив спробам представити Путіна військовим лідером - ISW

Візит Зеленського до Бахмуту перешкодив спробам представити Путіна військовим лідером - ISW

09:29 21.12.2022
Окупанти втратили в Україні вже понад 3 тис. танків та 99,7 тис. військових – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в Україні вже понад 3 тис. танків та 99,7 тис. військових – Генштаб ЗСУ

07:03 21.12.2022
Минулої доби ворог завдав 5 ракетних і 16 авіаударів по території України

Минулої доби ворог завдав 5 ракетних і 16 авіаударів по території України

06:59 21.12.2022
Окупанти проводять підготовку до примусової евакуації мешканців України з території Василівського району Запорізької області

Окупанти проводять підготовку до примусової евакуації мешканців України з території Василівського району Запорізької області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав дипломатів зі святом

Зеленський подякував усім, хто приєднується до акції "LightUpUkraine": Така підтримка – надзвичайно важлива для нас

Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

Сенат США ухвалив закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів, який дозволяє притягати до відповідальності громадян інших країн

Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

ОСТАННЄ

Зеленський привітав дипломатів зі святом

Україна доправила 25 тис. тонн зерна до Лівії

Вітрогенерація України у 2022 р. через війну додала в потужності в 10 разів менше за прогнозоване

Окупанти завдали ракетного удару по околиці Харкова, постраждалих немає

Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

Співробітника розвідки Німеччини затримано за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Окупанти готуються до проведення т. зв. евакуації у низці населених пунктів на тимчасово окупованих територіях

Зеленський подякував усім, хто приєднується до акції "LightUpUkraine": Така підтримка – надзвичайно важлива для нас

Окупанти обстріляли Куп'янськ, постраждали чотири співробітники райлікарні

У Руській Лозовій ексгумовано тіла матері та сина, які загинули від обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА