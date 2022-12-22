Сили оборони завдали ударів по трьох місцях скупчення окупантів та двох складах боєприпасів за добу – Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили пункт управління, два склади боєприпасів і три райони зосередження живої сили противника, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Як зазначається у зведенні, у вівторок, 20 грудня, Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті знищено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та вісім вантажних автомобілів "КамАЗ" з боєприпасами.

За уточненою інформацією, внаслідок ураження 20 грудня польового аеродрому російських окупантів у районі м. Каховки Херсонської області противник втратив до 150 людей убитими та майже 50 пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.