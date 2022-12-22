Черговий судовий процес щодо відтермінування тюремного покарання Саакашвілі відбудеться 29 грудня

Черговий судовий процес у Тбіліському міському суді у справі про можливе відтермінування тюремного покарання колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі через погіршення його здоров'я призначено на 29 грудня.

У четвер на процесі на декілька хвилин відбулося дистанційне включення до суду Саакашвілі, але він відмовився від подальшої участі через стан здоров'я.

На процесі в четвер у суді заслухали американського лікаря-психіатра Еріка Голдсміта, який у серпні оглянув Саакашвілі у клініці "Вівамед" у Тбілісі та представив свій висновок. На думку лікаря, у Саакашвілі симптоми деменції, що швидко розвивається, на тлі отруєння важкими металами.

Адвокат Шалва Хачапурідзе заявив на процесі, що згідно з грузинським законодавством, діагнози, поставлені Саакашвілі, потребують його звільнення від виконання тюремного покарання або його відтермінування.

Водночас представники влади Грузії заявили журналістам, що Саакашвілі симулює хвороби.