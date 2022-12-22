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15:20 22.12.2022

Оголошено у розшук колишнього нардепа від "Партії регіонів", який закликав отримувати російські паспорти

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Оголошено у розшук колишнього нардепа від "Партії регіонів", який закликав отримувати російські паспорти

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) оголошено у розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів", який підтримував агресію РФ і закликав отримувати російські паспорти, повідомляє СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру колишньому народному депутату України, який публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави. Зловмисником є представник Харківського осередку "Партії регіонів". Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією СБУ, після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку агресора та виправдовував захоплення частини східних та південних районів України.

"У серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост. У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти. Таким чином зловмисник "гарантував" громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв "списання" кредитних зобов’язань", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, як інформують у СБУ, екснардеп переконував у нібито регулярному надходженні "гумдопомоги" з РФ до захоплених районів України та "відновленні" зруйнованої інфраструктури.

"За оперативними даними, щоб уникнути правосуддя за скоєні злочини, зловмисник втік до Росії", - уточнюється в повідомленні.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі колишнього нардепа оголошено в розшук.

У СБУ нагадують, що раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній. За матеріалами СБУ, у серпні цього року заарештовано активи фігуранта на суму 600 млн грн. Надалі їх було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У повідомленні СБУ не зазначено імені колишнього нардепа. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Дмитра Святаша.

Джерело: https://t.me/SBUkr/6333

Теги: #сбу #партія_регіонів #розшук

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