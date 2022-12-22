Унаслідок ворожого вогню по Часовому Яру в четвер загинула одна особа, дві поранені

Унаслідок обстрілу окупантами в четвер Часового Яру на Донеччині загинула одна людина, ще дві особи отримали поранення, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Часів Яр, Донеччина. Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула 1 людина, ще 2 - поранені", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, унаслідок ворожого вогню пошкоджено багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби.