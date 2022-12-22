Події

09:05 22.12.2022

Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

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Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

Кількість втрат російської армії від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого налічує понад 100 тис. одиниць особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали: особового складу - близько 100400 (+660) осіб ліквідовано, танків - 3003 (+1) од, бойових броньованих машин - 5981 (+2), артилерійських систем – 1978 (+6) од, РСЗВ – 413 (+1) од., засоби ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+1) од., гелікоптерів – 267 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+ 5), крилаті ракети – 653 (+0), кораблі /катери – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од., спеціальна техніка – 178 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Теги: #рф #війна #втрати

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