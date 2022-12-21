Події

09:29 21.12.2022

Окупанти втратили в Україні вже понад 3 тис. танків та 99,7 тис. військових – Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили в Україні вже понад 3 тис. танків та 99,7 тис. військових – Генштаб ЗСУ

 Кількість знищених танків російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого перевищила позначку 3 тисячі.

Як повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України вранці в середу, минулої доби окупанти втратили сім танків, а з початку повномасштабного вторгнення 3 002 танки.

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили майже 510 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 99 740 осіб.

Окрім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 5 бойових броньованих машин (ББМ), 12 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 9 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та 1 одиницю спеціальної техніки.

Збито один літак, один вертоліт та 8 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 5 979 ББМ, 1 972 артсистеми, 412 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 4 608 автомобілів та автоцистерн, 178 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 282 літаки та 267 вертольотів, збито 1 688 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 653 крилаті ракети окупантів.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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