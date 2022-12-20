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19:35 20.12.2022

Кабмін створив Координаційний штаб з питань розгортання Пунктів незламності

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Кабмін створив Координаційний штаб з питань розгортання Пунктів незламності

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань розгортання та організації Пунктів незламності.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, створено Координаційний штаб з питань розгортання та організації Пунктів незламності, затверджено положення про Координаційний штаб, в якому визначено завдання, права штабу, механізм затвердження його посадового складу, форму його роботи, а також питання організаційного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Координаційного штабу.

 

Теги: #штаб #пункт_незламності

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