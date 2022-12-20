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18:51 20.12.2022

Кулеба: Потрібно негайно визнати "Вагнер" терористичною організацією

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Кулеба: Потрібно негайно визнати "Вагнер" терористичною організацією

Україна підтримує позицію країн Африки, які розглядають "вагнерівців" як суттєву загрозу безпеці, та закликає негайно визнати "Вагнер" терористичною організацією, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна, яка найбільше страждає від злочинної діяльності ПВК "Вагнера", підтримує позицію країн Африки, які розглядають "вагнерівців" як суттєву загрозу безпеці. Потрібно негайно визнати їх терористичною організацією", - сказав він на онлайн-брифінгу у вівторок.

Міністр заявив, що Україна закликає посилювати міжнародний тиск на уряди тих держав та регіонів, які надають свої країни та ресурси для діяльності російських терористів.

За словами глави МЗС, терористична діяльність ПВК "Вагнер" дедалі більше проявляє себе в країнах Африки, і це непокоїть українських партнерів.

"Нині російські найманці допомагають військовій хунті, яка прийшла до влади у Буркіна-Фасо після перевороту у вересні. В обмін на російську військову допомогу "вагнерівці" отримали дозвіл на розробку родовищ золота в прикордонні з Ганою. Це закономірно призводить до заворушень в Аккрі", - пояснив міністр.

Він також наголосив, що російське втручання віддаляє відновлення конституційного правління в Малі та Буркіна-Фасо і дестабілізує всю західну Африку.

"Вагнерівцям" вигідне ослаблення африканських країн, тому що в умовах хаосу легше грабувати природні ресурси регіону та вкладати їх у спорядження та фінансування своїх підрозділів в Україні", - зазначив Кулеба.

Теги: #вагнер #кулеба

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