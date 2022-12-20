Ворог за минулу добу втратив в Україні близько 430 військовослужбовців, 7 танків, 23 БПЛА та 2 вертольоти - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні близько 430 військовослужбовців, загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого ліквідовано ворожого складу військ близько 99 230 осіб, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.12 орієнтовно становили особового складу 99 230 (+430) людей ліквідовано, танків ‒ 2995 (+7) од, бойових броньованих машин ‒ 5974 (+5) од, артилерійських систем – 1960 (+7) од, РСЗВ – 410 (+0) од, засоби ППО ‒ 212 (+0) од, літаків – 281 (+0) од, вертольотів – 266 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23), крилаті ракети ‒ 653 (+0), кораблі /катери ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн – 4599 (+7) од, спеціальна техніка ‒ 177 (+2)", - йдеться в повідомленні у вівторок вранці.

Дані уточнюються.