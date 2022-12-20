У Києві впродовж двох годин можливі перебої з водопостачанням - КМДА

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) попередили про перебої з водопостачанням в українській столиці в найближчі дві години.

"У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури впродовж двох годин у місті можливі перебої з водопостачанням. Усі служби працюють цілодобово для стабілізації ситуації після обстрілів", - ідеться в повідомленні, опублікованому на офіційному каналі КМДА о 9:09 вівторка.