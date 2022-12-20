Київ отримує лімітований обсяг електропостачання, тепло подається по черзі - КМВА

Станом на ранок вівторка, 20 грудня, в Києві застосовуються аварійні відключення світла, водопостачання працює у штатному режимі, тепло подається по черзі, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і всі інші регіони країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів, як і раніше, подається в режимі аварійних відключень", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі КМВА.

У мерії також зазначили, що водопостачання працює в штатному режимі.

"Щодо тепла в будинках киян. Котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися і включатися по черзі", - поінформували в КМВА.